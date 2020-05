Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verwaltungen arbeiten wieder im Südharz

In einer Abstimmung zwischen dem Landrat und den Bürgermeistern wurde entschieden, die Verwaltungstätigkeit der Kommunen des Landkreises in allen Bereichen wieder aufzunehmen. Diese regeln in eigener Zuständigkeit und nach örtlichen Gegebenheiten die Erreichbarkeit. Als Termin wurde einheitlich der 11. Mai festgelegt. Über individuelle Regelungen informieren die Verwaltungen selbst. Weiterhin werde um Terminabstimmung per Telefon oder E-Mail gebeten.