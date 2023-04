Viele Südharzer erfreuen sich am Osterfeuer

Südharz. Das Brauchtum lebt im Kreis Nordhausen. Auch in diesem Jahr haben insgesamt Tausende Südharzer die Osterfeuer in der Region besucht.

Das Brauchtum lebt. Und es zählt zu den beliebtesten Traditionen im Landkreis Nordhausen: das Osterfeuer. Auch in diesem Jahr haben die meisten Orte auf das Ritual im Südharz nicht verzichten wollen. Zahllose ehrenamtliche Helfer haben es erneut ermöglicht, vor allem die Mitglieder der Feuerwehren haben viel Fleiß und Zeit investiert. Der Lohn aller Organisatoren: Insgesamt waren es wieder Tausende Besucher, die dem Osterfeuer-Spektakel in der Region beiwohnten. Auch in Hesserode (im Bild) war der Abend ein Erfolg. Dank der Mitglieder des örtlichen Kulturfördervereins und der freiwilligen Feuerwehr haben die zahlreichen Gäste ihr Kommen nicht bereut. Bis weit nach Sonnenuntergang wurde hier in geselliger Runde das Osterfest gefeiert.