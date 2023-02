Vielfältige Wanderangebote rund um den Karstwanderweg im Südharz

Nordhausen. Der Förderverein plant mehr als geführte 40 Touren in diesem Jahr – auch mit dem E-Bike. Eine Übersicht gibt das neue Programm.

Der Förderverein „Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg“ plant für dieses Jahr 42 Veranstaltungen. Eine Übersicht ist in einer neuen Broschüre enthalten, die in den hiesigen Touristinformationen ausliegt.

Zur Wahl stehen zum einen meist dreistündige Wandertouren zu geologischen Einzigartigkeiten der Südharzer Karstlandschaft wie Erdfälle, Bachschwinden und Höhlen. Auf dem Feuersalamanderpfad am Mühlberg von Niedersachswerfen wird am 7. Mai gewandert. Der Verein plant zudem drei geführte E-Bike-Touren, ebenso speziell für Kinder und Eltern ausgerichtete Touren, etwa am 19. Juli von Woffleben aus über den Himmelsberg. Auch Führungen zu Kirchen und Burgen stehen zur Wahl. So ist der Nordhäuser Kreiswegewart Andreas Heise am 25. März mit Interessierten auf dem Ellricher Kirchenwanderweg unterwegs.

Weitere Wanderungen sind den Themen Gesundheit, Waldsterben, Biber und Luchs, Salz und Kräuter am Südharz gewidmet. Die nächste führt am Sonntag, dem 12. März, auf etwa fünf Kilometern durch das Naturschutzgebiet Hainholz bei Düna. Für den 265 Kilometer langen Karstwanderweg ist von Bad Grund in Niedersachsen bis Pölsfeld in Sachsen-Anhalt eine einheitliche Beschilderung mit Wegmarken und -schildern gesichert. Zudem gibt es 200 Erläuterungstafeln am Wegesrand. 2023 soll der Karstwanderweg erneut mit dem Gütesiegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes ausgezeichnet werden.

In nunmehr dritter Auflage hat der Förderverein eine Broschüre veröffentlicht, die 25 Rundwanderwege am Karstwanderweg beschreibt. Sie enthält zudem viel Wissenswertes über die Südharzer Karstlandschaft. Auch diese liegt in den Touristinformationen aus.

Das Programm findet sich auch im Internet unter www.karstwanderweg.de/gef_wand.htm.