Vielverheißendes Saisonfinale im Zappelini-Zelt in Nordhausen

„Blue Balloon – Das zeitgenössische Zirkusfestival am Harz“ in Nordhausen neigt sich schon wieder dem Ende zu. Aber das Publikum könne sich auf einen krönenden Abschluss freuen, meint Jessica Piper, Vereinssprecherin von Studio 44. Am Sonntag, 17. Juli, um 20 Uhr kommen Chris und Iris mit ihrer außergewöhnlichen Show „GAP of 42“ ins Zappelini-Zelt.

Zwei ungleiche Körper treffen akrobatisch aufeinander. 42 Zentimeter trennen sie an Größe, 42 Kilogramm an Gewicht. In „GAP of 42“ treffen hochkarätige Akrobatik und Situationskomik aufeinander. Auf der Bühne entwickeln sich philosophische Momente, skurrile Bilder und absurde Comic, berichtet Piper. Chris und Iris präsentieren Akrobatik mit viel Präzision und Leichtigkeit, beeindruckend, berührend und mit viel Tiefgang. Das Duo ist ausgezeichnet mit der Silber-Medaille beim Festival Zirkus von Morgen in Paris.

Das Zappelini-Zelt steht in der Parkallee in Nordhausen, neben der Rothleimmühle (Straßenbahnhaltestelle Am Alten Tor, Eingang über den Parkplatz).

Karten für „Gap of 42“ gibt es im Online-Vorverkauf unter https://www.studio44ev.de sowie an der Abendkasse am Zappelini-Zelt in Nordhausen.