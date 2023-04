Vier Dörfer im Westen des Landkreises Nordhausen laden gemeinsam zum Flohmarkt ein

Pützlingen. Wer gern in alten Dingen stöbert und ein gemütliches Beisammensein schätzt, sollte sich die Hofflohmärkte auf dem Lande nicht entgehen lassen.

Pützlingen, Etzelsrode, Friedrichsthal und Schiedungen laden zum dritten Mal zu den Hofflohmärkten auf dem Lande ein. Am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 16 Uhr ist es soweit. Jedes Dorf hält zusätzlich zu den Ständen noch besondere Angebote bereit. So warten in Pützlingen Würstchen und Steaks vom Grill, Kaffee und hausgebackener Kuchen, Landeier und hausgemachter Eierlikör auf die Besucher. In Etzelsrode gibt es kulinarische Schmankerl und amüsante Unterhaltung zu erleben.

Und Friedrichsthal hat Kunsthandwerk und Spielzeug aus Holz, ein musikalisches Hofcafé sowie Schönes und Praktisches aus der eigenen Filzerei im Angebot. Außergewöhnliche Fundstücke vom Resthof gibt es in Schiedungen.