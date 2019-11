Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Eingeklemmte nach Unfall: Trebraer Wehr probt Ernstfall

Verkehrsunfall mit schwerst eingeklemmten Personen, noch dazu mit kleinem Kind. Es ist ein Notruf, wie ihn Feuerwehrleute fürchten. Eingegangen ist er am Freitagabend gegen 18.30 Uhr bei den Einsatzkräften aus Trebra. Die wurden zu einem Verkehrsunfall in Epschenrode im benachbarten Eichsfeld gerufen. Am Unfallort angekommen, präsentierte sich das Fahrzeug in extremer Schieflage und mit stark rauchendem Motorraum, was den Einsatz in der Schwerstphase erschwerte.

„Zum Glück war alles nur eine Einsatzübung, welche von allen Wehren trotz alledem professionell abgearbeitet würde“, danken die Trebraer Freiwilligen auf ihrer Facebook-Seite den beteiligten Feuerwehren aus Epschenrode, Stöckey und Wernigerode.

