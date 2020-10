Vier neue Tore für die Kicker in Liebenrode

Begeisterung herrscht bei den Fußballern des Sportvereins TSG Grün-Weiß in Liebenrode, berichtet Marlies Biernat, Kämmerin der Verwaltung der Gemeinde Hohenstein. Denn die Sportler konnten sich jetzt über vier neue Fußballtore freuen. Zwei werden künftig von der Männermannschaft genutzt, die in der Kreisklasse spielt. Zwei kleinere Tore sollen den Nachwuchs des Ortsteils und der Einheitsgemeinde Hohenstein zum Fußballspielen animieren.

Zum Ziel habe sich der Verein gesetzt, wieder eine Kinder- und Jugendmannschaft aufzubauen und zu trainieren, berichtet Marlies Biernat.

Finanziert wurden die vier Tore durch das europäische Leader-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes in Thüringen. Und so ließ es sich Landrat Matthias Jendricke (SPD) nicht nehmen, den Liebenröder Kickern die Tore symbolisch zu übergeben. Jendricke verwies darauf, dass derartige Projekte bis zu 75 Prozent bezuschusst werden.

So konnte der ehrenamtliche Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hohenstein, Andreas Gerbothe (CDU), die entsprechenden Anträge stellen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwas mehr als 4000 Euro. Die Eigenmittel stellte die Gemeinde zur Verfügung.

„Ich bin sehr froh, dass in Liebenrode der Fußball großgeschrieben wird, und wünsche mir, dass auch der Aufbau einer Nachwuchsmannschaft nun vielleicht mit den neuen Toren schneller gelingt. Leider gibt es in unseren neun Ortsteilen nur in Liebenrode einen aktiven Fußballverein. Hinzu kommen die sehr aktiven Tischtennisspieler des TTV 90 in Klettenberg, die sich sogar schon bis in die Bezirksliga vorgespielt haben. Es wäre sehr schön, wenn doch wieder etwas mehr Bewegung in unsere Sportvereinslandschaft käme”, hofft Bürgermeister Gerbothe.

Mehr Interesse für den Sport mit dem runden Leder wünschen sich auch der TSG-Trainer Frank Jochmann und der Kapitän der Grün-Weißen, Waldemar Rull. Nichtsdestotrotz freuen sich beide über die neuen Tore, die nun die in die Jahre gekommenen ersetzen.