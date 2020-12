Vier Verletzte bei Unfällen nahe Uthleben

Auf der Verbindungsstraße zwischen Steinbrücken und Uthleben kam es am Freitagmorgen zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Vier Personen wurden verletzt.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Steinbrücken und Uthleben kam es am Freitagmorgen zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Gegen 6 Uhr befuhr der Fahrer eines Toyota Yaris den Steinbrücker Weg in Richtung Uthleben. In einer Kurve brach, nach ersten Erkenntnissen, das Heck aus und das Fahrzeug geriet auf die andere Fahrbahnseite. Ein im Gegenverkehr befindlicher Mercedes Vito konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug.

Der Vito und auch der Toyota kamen von der Straße ab und landeten auf einem Acker. Ein Ersthelfer hielt mit seinem Seat hinter der Unfallstelle an. Ein nachfolgender Opel Fahrer erkannt die Unfallstelle zu spät und krachte in das Heck des Seats. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.