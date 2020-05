Vier von zehn Firmen in Kurzarbeit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier von zehn Firmen in Kurzarbeit

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben im Landkreis Nordhausen rund vier von zehn Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Dabei beruft sie sich auf die neueste Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach haben bis Ende April 889 der insgesamt 2146 Betriebe im Landkreis Kurzarbeitergeld beantragt. Besonders betroffen sei das Gastgewerbe. Zum Vergleich: Zu Beginn der Corona-Krise im März waren es noch 31 Firmen. Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, spricht von einer „Erschütterung auf dem heimischen Arbeitsmarkt“. Daher sei es an der Zeit, dass die Politik jetzt überlege, wie die Branche wieder anlaufen könne, so Löbel, der den Gesundheitsschutz für Beschäftigte und Gäste an oberster Stelle sieht.