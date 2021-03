Virtuelle Partymusik aus dem Nordhäuser Fitnessloft

Der regionale Partyszene befindet sich wegen des Lockdowns am Boden. Keine öffentlichen Veranstaltungen bedeutet jedoch nicht, dass es keine Musik gibt. Darum gab es am Samstag einen XXL-DJ-Livestream aus dem Nordhäuser Fitnessloft. DJs legten im Fitnessstudio ohne Publikum auf. Live gesendet über verschiedene Internetkanäle wurde das virtuelle Party-Ereignis ab 18 Uhr. Dabei waren unter anderem Patrick Börsch, Brothers of Evil und die Oldschoolrockerz (im Bild).