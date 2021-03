Vodafone aktiviert erste 5G-Antenne im Landkreis Nordhausen

Die ersten 5G-Antennen seien in Nordhausen aktiviert worden, teilt Vodafone mit. Das Unternehmen habe seine erste 5G-Mobilfunkstation im Landkreis in Betrieb genommen und damit das 5G-Ausbauprogramm gestartet.

Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung in der Region an das 5G-Netz anzuschließen – so wie es bei der Mobilfunkversorgung bereits heute nahezu der Fall sei. Beim Projekt „5G für den Kreis Nordhausen“ will Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 29 Mobilfunkstandorten im Landkreis anbringen – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden (wie Rathäusern) sowie Wohnhäusern. Es geschehe Zug um Zug.

Im Umfeld der 5G-Stationen könne die neue Breitbandtechnologie von jedermann vor Ort genutzt werden, sofern der Kunde ein 5G-Endgerät und einen aktuellen Laufzeitvertrag von Vodafone hat.

Parallel werde auch das LTE-Netz ausgebaut. Aktuell seien 99,8 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an Vodafones Mobilfunknetz sowie 97 Prozent der Bewohner an das LTE-Netz angeschlossen. Bis Mitte des Jahres sei ein weiteres LTE-Projekt in Ellrich geplant.