Nordhausen. In Nordhausen-Salza wurde eine neue Station in Betrieb genommen. Drei weitere sind geplant, verkündet das Unternehmen.

Vodafone baut sein LTE-Netz im Südharz aus

Dank einer neuen LTE-Station in Salza kann der Telekommunikationskonzern Vodafone im Südharz weitere 10.000 Menschen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE versorgen. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, startete damit ein weiteres LTE-Ausbauprogramm im Landkreis. LTE ermöglicht Handygespräche in besserer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.

Dank LTE können die Nutzer zum Beispiel schnell HD-Filme downloaden, Musik in höchster Qualität hören oder auch Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. LTE könne für viele Haushalte eine Alternative zu DSL-Festnetz-Leitungen sein, so Vodafone.

Das Unternehmen betreibt im Südharz 28 Mobilfunkstandorte, zumindest in den dichter besiedelten Gebieten sei damit eine Mobil-Versorgung von nahezu 100 Prozent gewährleistet. Weiße Flecken im Netz gebe es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung.

Um die Funklöcher zu schließen, plant Vodafone, nich in diesem Jahr drei komplett neue Mobilfunk-Stationen zu errichten, LTE-Technik an bestehende Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandene LTE-Standorten anzubringen.