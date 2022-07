Nordhausen. Das Unternehmen nimmt auch drei neue Mobilfunkstationen in Betrieb.

Im Harz hat Vodafone binnen zwölf Monaten rund 180 Bauprojekte in seinem Mobilfunknetz vollendet. Drei neue Mobilfunkstationen gingen in Betrieb, an zwölf Orten wurden Funklöcher beseitigt und mit 165 weiteren Baumaßnahmen die Kapazitäten und Geschwindigkeiten vor Ort gesteigert. An mehr als 90 der unternehmenseigenen 238 Standorte im Harz wurde die mobile Breitbandtechnologie 5G in Betrieb genommen.