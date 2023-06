Volkslauf in Bleicherode: 247 Freizeitläufer wollen am Vogelberg starten

Bleicherode. Bleicherode erlebt die sechste Etappe beim Nordthüringer Laufcup. Nachmeldungen sind am Sonntag noch möglich.

Das sechste Rennen im diesjährigen Nordthüringer Laufcup ist der 40. Vogelberglauf in Bleicherode. An diesem Sonntag, 11. Juni, steht das traditionsreiche Lauf-Event auf dem Programm. Die Online-Anmeldung ist abgeschlossen. 247 Freizeitsportler haben sich in die Startlisten eingetragen. Nachmeldungen für spontan Entschlossene sind nur noch am Sonntag im Meldebüro in der Talstraße zwischen 8 und 9 Uhr möglich. Vier Strecken stehen zur Auswahl. Das kürzeste Rennen endet nach zwei Kilometern. Anspruchsvoller sind die 5-, 10- und 20-Kilometer-Kurse durch die Bleicheröder Berge.

Die Siegerehrungen nach dem Lauf sind nicht nur für die Gesamtsieger, sondern auch in allen Altersklassen geplant. Für die jeweils drei Besten gibt es Urkunden.