Ilfelds Ortschaftsbürgermeisterin Petra Gerlach am Gedenkstein mit Bürgern.

Volkstrauertag in Sophienhof

Unter Einhaltung der coronabedingten Abstandsregeln wurde am Volkstrauertag auch in Sophienhof der Opfer zweier Weltkriege und den Opfern von Terrorregimes und der Vertreibung gedacht. Im Beisein von Bürgern aus Sophienhof legte Ilfelds Ortschaftsbürgermeisterin Petra Gerlach ein Gebinde am Gedenkstein nieder.