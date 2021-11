Am Kriegerdenkmal legte Ilfelds Ortsbürgermeisterin Petra Gerlach (parteilos) im Beisein von Sophienhofer Bürgern ein Gebinde nieder.

Volkstrauertag in Sophienhof

Sophienhof. Nicht nur der Weltkriegsopfer wurde gedacht.

Zum Volkstrauertag hat Ilfelds Ortschefin Petra Gerlach (parteilos) am Sophienhofer Kriegerdenkmal im Beisein von Sophienhofer Bürgern ein Gebinde niedergelegt. Man gedachte der Opfer beider Weltkriege und all jener, die bei Konflikten im eigenen Land und darüber hinaus ihr Leben lassen mussten. Jeder Tote, der aus Gewinnsucht, Machtbestreben oder unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen ums Leben gekommen ist, sei ein Toter zu viel, betont der frühere Ortschef von Sophienhof, Wolfgang Jörgens. Die Mächtigen dieser Welt sollten sich besinnen und den Gedanken für Frieden und Völkerverständigung in ihren Gedanken und ihrem Handeln fest verankern.