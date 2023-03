Volles Haus am Humboldt-Gymnasium Nordhausen: Schüler präsentieren Gästen stolz die moderne Bildungseinrichtung

Nordhausen. Das Nordhäuser Humboldt-Gymnasium hatte seine Pforten geöffnet. Was die Besucher am Tag der offenen Türen alles erleben konnten und wer sich erstmals präsentierte.

Drei Stunden lang herrschte am Samstag reges Gewusel und Getümmel in den Gängen und Räumen des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums. Die Schulgemeinschaft hatte kurz vor der Anmeldewoche zu einem Tag der offenen Tür geladen. Viele Humboldtianer selbst waren am Wochenende in ihre Schule gekommen, um den zukünftigen Fünftklässlern alle Schulräume und Fächer vorstellen zu können. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: So versorgten die Schüler der 12. Klassen die Besucher mit verschiedenen Köstlichkeiten.

Nach einem ausgiebigen Rundgang im Mittelstufengebäude folgte meist ein sportlicher Ausflug in die Turnhalle Spendekirchhof. Dort war ein Bewegungsparcours aufgebaut, auf dem sich die jungen Besucher austoben konnten.

Auch das neue Oberstufengebäude war geöffnet und konnte entdeckt oder bestaunt werden. Erstmals präsentierte sich die erst in diesem Schuljahr gegründete Schulband, die von Gerald Michael Fähnrich geleitet wird. In einer offenen Probe zeigten die jungen Musiker den Gästen ihr Können.

Besonderes Interesse fand auch die Demonstration der Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Tafeln, besonders im Geografiekabinett. „Ich freue mich über die rege Beteiligung unserer Schüler, die mit Freude und Spaß ihr Schulhaus präsentieren. Wir sind sehr froh, dass wir nach drei Jahren endlich wieder einen Tag der offenen Tür in alter Tradition anbieten können. Obwohl es mittlerweile viele digitale Möglichkeiten gibt, die wir in den vergangenen Jahren auch genutzt haben, so ist doch ein persönliches Treffen, Kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen nicht ersetzbar“, erklärt Schulleiter Volker Vogt.

Die Anmeldung zum Gymnasium findet in der Woche vom 13. bis zum 18. März statt. Nähere Informationen sind auch unter www.humgym.net zu finden.