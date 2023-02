Ein Teil der Riemannstraße ist bereits saniert worden. In der kommenden Woche startet der zweite Bauabschnitt.

Vollsperrung in Nordhausen: Riemannstraße vor dem nächsten Bauabschnitt

Nordhausen. In Nordhausen beginnt der zweite Bauabschnitt in der Riemannstraße. Die Vollsperrung wirkt sich in der Stadt auf die Verkehrsführung und den Busfahrplan aus. Auch die Wallrothstraße ist betroffen.

Der zweite Bauabschnitt in der Riemannstraße beginnt am Mittwoch, 1. März, das kündigt die Stadtverwaltung an. Um die geplanten Arbeiten ausführen zu können, muss der südliche Abschnitt der Riemannstraße zwischen Geschwister-Scholl- und Wallrothstraße sowie die Wallrothstraße selbst zwischen Riemannstraße und dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer (IHK), Wallrothstraße 4, für den Verkehr gesperrt werden.

In diesem Bereich ändert sich deshalb auch die Verkehrsführung. Die Köllingstraße sowie die Wilhelm-Nebelung-Straße, jeweils von der Stolberger Straße, werden zu Sackgassen. Die Käthe-Kollwitz-Straße – ab Richard-Wagner-Straße in Richtung Wallrothstraße – wird ebenfalls zur Sackgasse. Hier wird der Einrichtungsverkehr aufgehoben. Der Einrichtungsverkehr der Spiegelstraße wird im Abschnitt von der Richard-Wagner- bis zur Wilhelm-Nebelung-Straße gedreht.

Zugleich ändert sich auch die Verkehrsführung sowie die Haltestellennutzung für die Schulbusse und den öffentlichen Personennahverkehr, erklärt die Stadtverwaltung.

Die Vollsperrung der Riemannstraße erfolge im Zusammenhang mit dem grundhaften Straßenausbau sowie der Erneuerung fast aller Ver- und Entsorgungsleitungen. Bis Ende dieses Jahres sei sie vorgesehen. Der Stadtentwässerungsbetrieb, der Wasserverband und die Netz GmbH sind beteiligt.

Die Vollsperrung in der Wallrothstraße endet voraussichtlich schon Ende Mai dieses Jahres. Sie müsse erfolgen, da die Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung für das gesamte Stadtzentrum von der Riemannstraße kommend bis zum Anbindepunkt vor der Wallrothstraße 5 (Dialyse-Zentrum) komplett erneuert und hier zuvor ein bauzeitliches Versorgungsprovisorium aufgebaut werden muss. Die direkt betroffenen Anlieger seien bereits per Postwurfsendung informiert worden, teilt die Stadtverwaltung mit.