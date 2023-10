Vom französischen Film auf die Bühne in Nordhausen: „Die Studentin und Monsieur Henri“

Das Theater Rudolstadt gastiert mit dem Schauspiel „Die Studentin und Monsieur Henri" am 6. Oktober in Nordhausen. Hans Burkia spielt Monsieur Henri, Laura Bettinger die Studentin Constance.

Nordhausen. Die erste Schauspiel-Premiere in dieser Spielzeit wird am 6. Oktober zu sehen sein: Die charmante Familiengeschichte „Die Studentin und Monsieur Henri“.

Auch in dieser Spielzeit kooperieren die Theater in Nordhausen und Rudolstadt in der Schauspiel-Sparte. Gleich vier Rudolstädter Schauspiel-Produktionen werden in dieser Saison in Nordhausen zu sehen sein.

Den Anfang macht am 6. Oktober um 19.30 Uhr die Premiere der charmanten Familiengeschichte „Die Studentin und Monsieur Henri“ im Theater im Anbau. Das Schauspiel von Ivan Calbérac ist eine zutiefst menschliche Komödie, die mit Wortwitz, mit Herz und Zorn mahnt, dass unser Leben einmalig und endlich ist. Es spielen Hans Burkia, Laura Bettinger, Michael Goralczyk und Ulrike Gronow. Liebhaber des französischen Films kennen möglicherweise auch die 2016 in die deutschen Kinos gekommene Tragikomödie „Frühstück bei Monsieur Henri“.