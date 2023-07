Von Büro über Schwimmbad bis Wertstoffhof: Stadtwerke Nordhausen stellen vielfältiges Ausbildungsangebot vor

Nordhausen. Ob Kraftfahrer, Elektroniker oder Fachinformatiker; die Stadtwerke-Gruppe Nordhausen bietet für (fast) jedes Interesse den richtigen Beruf. Wann man sich bei einem Tag der offenen Tür informieren kann.

Wie alle Unternehmen hat auch die Stadtwerke-Gruppe Nordhausen Probleme, ihre Lehrstellen zu besetzen. „Aber der Nachwuchs spielt eine wichtige Rolle bei uns“, betont Geschäftsführer Olaf Salomon. So hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr 456 Mitarbeiter, davon 32 Auszubildende. „In der Regel bieten wir pro Jahr durchschnittlich 35 Ausbildungsplätze an“, so Salomon.

Um den künftigen Schulabgängern das sehr vielfältige Ausbildungs- und Stellenangebot der Unternehmungsgruppe vorzustellen, haben die Stadtwerke mit der Agentur für Arbeit eine eigene Berufsmesse organisiert. Diese findet am Donnerstag, dem 7. September, auf dem Betriebshof in der Robert-Blum-Straße statt. Von 13 bis 18 Uhr stellen sich nicht nur die Berufe vor, sondern es gibt darüber hinaus auch spannende Aktionen, die zum Mitmachen einladen. Wer nicht selbst mobil ist, kann den extra eingerichteten Busshuttle nutzen, der halbstündlich zwischen Bahnhofsplatz und Betriebshof verkehrt.

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei den Stadtwerken sind genauso vielfältig, wie das Unternehmen selbst. Wer lieber im Büro arbeitet, kann genauso eine Lehrstelle finden, wie jemand, der Interesse für Fahrzeuge oder auch Informatik hat. Auch besondere Berufe, die man nicht überall erlernen kann, findet man unter dem Dach der Stadtwerke-Gruppe. Dazu gehören beispielsweise die Ausbildungen zum Fachangestellten für Bäderbetriebe oder zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft.

Verstärkter Linienausfalldurch Fahrermangel

Besonders gesucht werden Berufskraftfahrer beziehungsweise Fachkräfte im Fahrbetrieb. „Aufgrund von Fahrermangel mussten im ersten Halbjahr so viele Linien wie nie zuvor ausfallen“, beklagt Olaf Salomon. Auch würden die Berufskraftfahrer immer älter. So sind in Thüringen inzwischen 36 Prozent der Berufskraftfahrer älter als 55 Jahre, besagt eine Statistik der Agentur für Arbeit. Durch die Angebote des Berufsbildungszentrums Nordhausen, das zur Stadtwerke-Gruppe gehört, hat das Unternehmen viele Anknüpfungspunkte zur Agentur für Arbeit. Auch am Tag in der Praxis (TiP) beteiligen sich die Stadtwerke. Für Olaf Salomon ist es wichtig, dass sich die Mädchen und Jungen schon in der Schule orientieren. „Durch eine vernünftige Orientierung kann der Abbruch einer Ausbildung vermieden werden. Jeder Abbrecher ist einer zu viel“, betont der Chef der Stadtwerke.