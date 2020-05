Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von der Couch auf den Campus: Hochschule Nordhausen macht es möglich

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen und gesetzlichen Anordnungen zur Eindämmung des Corona-Virus lädt die Hochschule Nordhausen erstmalig zu einem virtuellen Hochschulinformationstag ein. Wie cool ist das denn? Mit dem Laptop oder Tablet auf dem Schoß können sich Studieninteressierte und alle anderen, die schon immer mal hinter die Kulissen der Hochschule schauen wollten, ganz bequem von zu Hause aus den Campus, Studiengänge und Forschungsbereiche ansehen – zum ersten virtuellen Hochschulinformationstag am 16. Mai von 13 bis 18 Uhr.

Ursprünglich war am 16. Mai nicht nur der Hochschulinformationstag geplant, sondern auch ein Tag der offenen Tür, damit Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der immer weiter wachsenden Hochschule werfen können. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen kann dies in der Form leider nicht umgesetzt werden. Aber über die Homepage der Hochschule kann nun jeder, der sich für die Hochschule interessiert, einen Einblick erhalten – ganz unkompliziert von zu Hause aus.

Über die Hochschulwebseite www.hs-nordhausen.de/hit können Interessierte das umfangreiche Studienangebot aus 25 zukunftsorientierten und nachhaltigen Studiengängen entdecken und in Video-Führungen den wunderschönen Campus und die Forschungseinrichtungen besichtigen. In zahlreichen Webinaren können außerdem Fragen direkt an Professoren und Studienberatern gestellt werden. Auch der Studentenclub wird sich vorstellen und zeigen, was auf dem Campus nach den Vorlesungen erlebt werden kann.

Mit dem Motto „Dein Abdruck zählt!“ soll der Hochschulinformationstag nicht nur Abiturienten zeigen, dass sie ihren eigenen Lebensweg mit der Entscheidung für ein Studium positiv beeinflussen können. Alle Interessierten können sehen, wie man mit einem Studium an der Hochschule Nordhausen einen positiven Beitrag für die Zukunft unserer Welt leisten kann – zum Beispiel mit „grünen“ Studiengängen, innovativer Forschung und dem Entwurf digitaler Lösungen. Rund um den virtuellen Infotag können Studieninteressierte auch gleich die perfekte Ausrüstung für ihr Studium gewinnen. Bei einer virtuellen Schnitzeljagd müssen interessante Informationen rund um die Hochschule herausgefunden werden. Das Gewinnspiel ist ab sofort freigeschaltet und läuft bis zum 1. Juni.