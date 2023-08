Von Leipzig nach Nordthüringen: Gefeierter Musiker des Gewandhauses lässt Orgel erklingen

Gewandhausorganist Michael Schönheit bei einem Konzert in der Schlosskirche St. Marien in Ostramondra. Die Königin der Instrumente wird der Musiker auch in Großfurra zum erklingen bringen.

Großfurra. Ein besonderes Orgelkonzert erwartet Musikliebhaber in einer Dorfkirche in der Nachbarschaft des Kreises Nordhausen. Wann die Königin der Instrumente erklingt.

Zu einem Orgelkonzert mit dem Gewandhausorganist Michael Schönheit wird am Samstag, 2. September, 19 Uhr in die Sankt-Bonifatius-Kirche in Großfurra eingeladen. Gefeiert wird an diesem Abend auch der Abschluss der Blattvergoldung an der Walcker-Orgel der Kirche.

Der Gewandhausorganist Michael Schönheit studierte von 1978 bis 1985 an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig Dirigieren, Klavier und Orgel. 1986 wurde er zum Gewandhausorganisten berufen. Seit 1994 ist Michael Schönheit der künstlerische Leiter der Merseburger Orgeltage, seit 1996 auch Domorganist in Merseburg. Er betreute in Merseburg die Restaurierung der 1853 bis 1855 von Friedrich Ladegast erbauten Domorgel.