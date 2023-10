Das Ensemble „Das Xperiment“ gibt am 4. November in Nordhausen ein Konzert.

Nordhausen. Zuhörer können sich am ersten Novemberwochenende im Bürgerhaus in Nordhausen auf ein besonderes zweistündiges Konzert freuen.

Das Südharzer Vokal-Ensemble „Das Xperiment“ gastiert mit seinem Programm „Phase 12: On the Move“ am Samstag, 4. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Nordhausen. Bekannte Radiohits werden stilistisch neu interpretiert. Moderne Klassiker der a-cappella-Szene sind zu hören. Der Eintritt zu dem etwas zweistündigen Konzert ist frei.