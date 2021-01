Von Moneten bis Monet: Was uns 2021 in den städtischen Museen von Nordhausen erwartet

„Die Leute sollen wiederkommen.“ Susanne Hinsching sagt's und blickt dabei kämpferisch drein. Man könnte diesen Satz als Neujahrsvorsatz der Leiterin der drei städtischen Museen in Nordhausen verstehen. Denn er deutet das ambitionierte Jahresprogramm an, mit dem das Kunsthaus Meyenburg, die Flohburg und der Tabakspeicher trotz Corona auch 2021 wieder um Gäste buhlen wollen. Freilich, sagt Susanne Hinsching, angesichts der Krise sei kein Termin für künftige Sonderausstellung mit Gewähr anzukündigen. Doch ein grober Zeitplan steht. Und für unsere Zeitung gibt Hinsching erste Einblicke in das Kulturjahr 2021.

Kunsthaus Meyenburg lockt mit Exotik und Nordhäuser Frauenpower

So es die Kontaktbeschränkungen zulassen, dürfen Kunstinteressierte auch im neuen Jahr noch einen Blick auf Tierdarstellungen in der Kunstgeschichte und Werke von Braque, Dalí, Goya, oder Max Klinger und René Magritte werfen. Die bereits 2020 eröffnete Sonderausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“ ist noch einmal bis Mitte März verlängert, freut sich die Kunsthauschefin.

Diesen Grafiken und Gemälden folgen sollen Fotografien. Mit Werken von Roland Obst oder Marco Kneise – beide Bildreporter unserer Zeitung – oder Theaterfotograf Tilmann Graner zeigte das Kunsthaus in seiner Historie zwar schon mehrfach Fotoausstellungen. Die im Frühjahr allerdings werde eine ganz spezielle, freut sich Hinsching. Unter dem Titel „Heimat und Tapeten“ will der Nordhäuser Olaf Martens erstmals auch seiner früheren Heimatstadt seine Arbeiten präsentieren. „Das wird spektakulär“, sagt Hinsching über diese aufwendig inszenierten Konzeptfotografien, die teils in St. Petersburg entstanden. Flankiert werde die Ausstellung neben Workshops hinter der Linse durch eine Ausstellung im Grünen Salon der Flohburg. Hier will Martens die Nordhäuser Bilder seiner Jugendzeit zeigen. In der Stadtbibliothek könnten derweil Autorenporträts des gefeierten Fotografen hängen.

Die Sommerausstellung im Kunsthaus, selten hat sie thematisch so in eine Zeit gepasst, da das Bereisen ferner Länder so schwierig geworden ist: „Reisebilder – Sehnsuchtsorte“ heißt der Arbeitstitel dieser Schau, für die private Leihgeber laut Hinsching berühmte Namen in die Alexander-Puschkin-Straße bringen: Von Pechstein über Picasso bis hin zu Monet und Cézanne. „Ob Expressionist oder Impressionist – sie alle beschäftigten sich mit dem Thema Reisen und ließen sich von fremden Orten inspirieren“, erläutert Hinsching die Idee hinter der Exposition. „Wann, wenn nicht jetzt“ solle man Bilder wie die Südsee-Eindrücke eines Paul Gauguin zeigen?, fragt die Museumsleiterin.

Von exotischen Plätzen geht es im Herbst zurück nach Thüringen. Dann wird das Kunsthaus zur Bühne für gleich zwei Künstler aus dem grünen Herzen Deutschlands. Bernd Zeißler aus Altenburg und der gebürtige Geraer Jost Heyer wollen dann sowohl Abstraktes als auch Figürliches, sowohl Malerei als auch Grafiken zeigen, verrät Susanne Hinsching schon jetzt. „Wir wollen auch der hiesigen Szene eine Plattform bieten“, nennt sie ihren Ansatz.

Noch lokaler wird die für den Winter vorgesehene Sonderschau. Dann dominiert zudem Frauenpower im Kunsthaus. Zeigte eine Sonderausstellung 2019 noch die Arbeiten Nordhäuser Künstler wie Kerwitz, Rechtacek und Scharr, so sind 2021 die Südharzer Frauen an der Reihe. Hinsching plane dafür mit Bildern unter anderem von Ute Zyrus, Maria Becker oder Marlies Pape. Auch Werke von Ilsetraut Glock-Grabe, die der gleichnamigen Kunststiftung ihren Namen gab, werden zu sehen sein. Im Mittelpunkt stehe aber Ilse Spangenberg, sagt Hinsching über die Oktober verstorbene Nordhäuser Künstlerin. Sehr unterschiedliche Bilder, von abstrakten bis zur realistisch-schönen Harzlandschaft, stellt die Kunsthistorikern für die Schau in Aussicht.

Flohburg präsentiert Nordhausen als Dreh- und Münzprägeort

Dass in Thüringen nicht nur gemalt, sondern auch gedreht wird, will wiederum die Flohburg beweisen. Wohl ab April ist dort die Wanderausstellung „Drehort Thüringen: Defa-Produktionen von 1946 bis 1992“ zu sehen. Rund 900 Spiel-, Kurz- oder Dokumentarfilme der staatlichen Filmgesellschaft der DDR weisen einen Bezug zu Thüringen, mancher gar zu Nordhausen, auf. „Gezeigt wird das anhand von Texten und Plakaten wie zu Alfons Zitterbacke, Nackt unter Wölfen oder Lotte in Weimar“, nennt Hinsching einige der Streifen.

Tief in die Stadtgeschichte geht es im Juni. Passend zum geplanten Rolandsfest wollen die Flohburg und ihr ehrenamtlicher Mitarbeiter Paul Lauerwald in die Münzsammlung der Stadt entführen. 8000 Geldstücke gehören zu ihr. Und Lauerwald hat sie neu untersucht und katalogisiert. Die Ausstellung wird der zweite Teil des Vorausblicks auf das 800-jährige Jubiläum des Reichstadtstatus. Das erst hatte Nordhausen erlaubt, selbst Münzen zu prägen.

Länger noch als ein Nordhausen als Reichsstadt gibt es jüdisches Leben in Thüringen. Das Themenjahr „Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen“ soll auch in Nordhausen begangen werden. Ab Oktober ist dafür eine Exposition in Kooperation mit der Hochschule geplant, die vor allem das 19. Jahrhundert in Nordhausen unter die Lupe nimmt.

Folgen soll dem laut Hinsching ein zweiter Blick auf die Münzen der städtischen Sammlung. Diesmal allerdings zeichnet Museumsvolontär Alexander Hahn für die Ausstellung verantwortlich. Er will den Gästen des Hauses vor allem die antiken Geldstücke und das Zeitalter selbst nebst ihrer Protagonisten wie die Griechen, Römer und Kartharger näherbringen.

Der Tabakspeicher erzählt von schwarzem und weißem Gold

„Ganz schön“ abgebrüht will der Tabakspeicher in das neue Museumsjahr gehen. So nämlich heißt die erste geplante Sonderausstellung zum „Schwarzen Gold“, also zum Kaffee. Angefangen als Medizin und Luxusgut, hat das Getränk eine Erfolgsgeschichte hingelegt, die mit einer eigenen Rösterei auch in Nordhausen Spuren hinterlassen hat. „Der Tabakspeicher will dieses spannende Thema aufgreifen.“ Die Ausstellung sei sogar schon fertig gestellt, hätte aber durch Corona noch nicht gezeigt werden können, erzählt Hinsching.

Mit „Das neue Sehen – Stereofotografie, die dritte Dimension“ hat Tabakspeicher-Leiter Jürgen Rennebach seine für Sommer geplante Schau benannt. Laut Hinsching will ihr Stellvertreter darin aufzeigen, welch faszinierende Erfindung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ermöglichte, die Welt in Bildern dreidimensional zu erleben. Denn der Wunsch, Zweidimensionales räumlich darstellen zu können, ist schon weitaus älter als 3D-Kinofilme. Der Tabakspeicher verspricht obendrein eine „Stereofotografische Zeitreise durch unsere Heimatstadt“.

Die Herzen aller Bergleute dürften höher schlagen, wenn sie hören, was der Tabakspeicher ab Oktober plant: Unter dem Ausstellungstitel „Es grünet die Tanne, es wachse das Erz“ will das Museum den Bergbau im Südharz beleuchten. 500 Jahre lang wird hier immerhin schon nach Gips und Kali, dem weißen Gold der Region also, sowie nach Mangan und Steinkohle gegraben. Die reichen Vorkommen hier sorgten bereits im Mittelalter für ein blühendes Montanwesen.