Von Sonne geblendet: Mopedfahrer in Bleicherode verletzt

Bleicherode. Dieser Unfall ereignete sich Donnerstagmorgen.

Ein 58-jähriger Mopedfahrer kam am Donnerstagmorgen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 7.25 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Löwentorstraße in Bleicherode. An der Einmündung zur Brückenstraße wollte der 22-jährige Fahrer eines Transporters, der aus Richtung Löwentorstraße gefahren kam, nach links in die Brückenstraße abzubiegen.

Auf Grund der tiefstehenden Sonne übersah der Transporterfahrer offensichtlich das Moped und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Mopedfahrer stürzte, der Autofahrer blieb unverletzt.

Betrunken gestoppt

Zeugen informierten in der Nacht zu Donnerstag die Polizei über einen betrunkenen Autofahrer Am Alten Tor in Nordhausen. Sie hatten den Mann beobachtet, wie er torkelnd, offensichtlich angetrunken, mit seinem Auto gefahren kam und es abstellte. Der Fahrer war schnell ermittelt. Als die Polizisten bei dem 52-Jährigen klingelten öffnete der offensichtlich Betrunkene und verweigerte jegliche polizeiliche Maßnahmen. Letztendlich musste er mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein den Beamten aushändigen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

