Von Zwiebel- und Kürbismarkt, Kirmes und Konzerte: Zwölf Tipps fürs Wochenende vom 6. bis 8. Oktober im Südharz

Beim Zwiebel- und Kürbismarkt werden wieder Zwiebelzöpfe angeboten. Auch Kerstin Müller aus Heldrungen nahm in den vergangenen Jahren schon an der Veranstaltung teil und verkaufte den begehrten Schmuck.

Nordhausen. In und um Nordhausen ist am Wochenende jede Menge los. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

In der ersten Herbstferienwoche locken zahlreiche Veranstaltungen in die Region. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.



1. Auf dem Rathausplatz in Nordhausen wird am Samstag wieder zum Kürbis- und Zwiebelmarkt eingeladen. Von 9 bis 15 Uhr werden Zwiebelzöpfe und Strohschmuck, herbstliche Trockengestecke und Floristik, frisches Obst und Gemüse, regionale Wurstspezialitäten sowie Fischfeinkost angeboten. Von 12 bis 15 Uhr können sich die Marktbesucher beim Kürbisschnitzen versuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgt Alfons Henkel. Für das leibliche Wohl ist mit Kürbissuppe und Rostbratwurst gesorgt.

2. In Heringen findet am Samstag ein Garagenflohmarkt statt. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher bei den Teilnehmern erste weihnachtliche Artikel sowie warme Garderobe erwerben. Bunte Luftballons zeigen den Gästen den Weg.

3. Die Kirmesburschen aus Kleinwerther feiern am Samstag Kirmes. Los geht es in diesem Jahr um 10 Uhr mit einem Umzug durchs Dorf, bei dem auch der aus Stroh gewickelte Erbesbär nicht fehlen wird. Ab 19 Uhr sind Besucher zum Kirmestanz mit DJ Nightfly im Haus des Volkes eingeladen.

4. In Kleinbodungen wird das 30-jährige Bestehen des Kirmesvereins mit einem bunten Programm gefeiert. Das Jubiläumskirmeswochenende beginnt am Samstag um 17 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst im Park am Dorfgemeinschaftshaus, bei dem auch die Erntekrone gesegnet wird. Ab 19 Uhr laden die Kirmesburschen zum Kirmestanz mit der Band „Stubenhocker“ ein. Gegen 22.30 Uhr findet die Kirmesbeerdigung statt. Dafür haben die Kirmesburschen jede Menge Überraschungen geplant. Am Sonntag ziehen die Kirmesburschen ab 9 Uhr mit Musik und Erbesbär beim Kirmesumzug durchs Dorf. Gegen 11 Uhr startet der Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus. Ab 14.30 Uhr steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Es sind Kinderschminken und jede Menge Spiel und Spaß für die Jüngsten geplant. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.

5. Die Kirchengemeinde und der Kirchenbauverein Woffleben laden am Wochenende zu den Abschlussveranstaltungen der Fotoausstellung „This is me – queer und religiös?“ in die St.-Johannis-Kirche Woffleben ein. Am Freitag beginnt um 19.30 Uhr ein Gesprächsabend mit Pastor Matthias Liberman aus Hamburg, einem der Porträtierten der Ausstellung. Der Eintritt ist frei. Die Finissage findet am Sonntag um 14 Uhr mit einem Gottesdienst unter dem Titel „Kreuz und queer“ statt. Besucher können die Ausstellung am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 14 Uhr ein letztes Mal besichtigen.

6. Unter der Leitung von Viola Kremzow, Doreen Jochmann und Christine Heimrich haben 22 Kinder im Pfarrhaus in Ilfeld ein christliches Musical einstudiert. In diesem Jahr begeben sich die Mitwirkenden auf die Spur von Jesu, die von Bethlehem nach Nazareth führt. Der erste Teil der Geschichte wird am Samstag um 17 Uhr in der Georg-Marien-Kirche in Ilfeld sowie am Sonntag um 11 Uhr in der Nikolai-Kirche in Großwerther aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

7. Rainer Hanke (Altsaxophon), Achim Kleiner (Baritonsaxophon) und Gert Anklam (Sopransaxophon) sind das Saxophontrio „Les Connaisseurs“ aus Berlin. Die Drei spielen am Samstag um 17 Uhr in der St. Marien Kirche in Obersachswerfen. Es erklingen Tangos, Pop und bekannte Jazzstücke, aber auch Eigenkompositionen und Klassiker der Saxophonliteratur. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Nach dem Konzert gibt es unter der Orgelempore einen kleinen Empfang.

8. Vor der Eröffnung des 40. Nordhäuser Jazzfestes gibt es schon mal ein Sonderkonzert zum Jubiläum. Seit vielen Jahren hat das Duo Friend N Fellow die Jazzfeste bereichert und spielt am Freitag ab 20 Uhr im Jazzclub JazzMangel in Nordhausen.

9. Matthias Zehrer & Band gastieren mit ihrem aktuellen Programm „Aussteigen & Heimkommen“ am Samstag um 17.30 Uhr sowie am Sonntag um 9.30 Uhr in der St. Mauritius-Kirche in Görsbach. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

10. Das Heimatmuseum Ilfeld/Wiegersdorf gibt es seit 30 Jahren. Dieser Anlass wird am Samstag gefeiert. Nach einer nichtöffentlichen Veranstaltung öffnet das Museum ab 12 Uhr die Ausstellungsräume für interessierte Besucher. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

11. Die Familiengeschichte „Die Studentin und Monsieur Henri“ feiert am Freitag um 19.30 Uhr im Theater im Anbau in Nordhausen mit dem Rudolstädter Ensemble Premiere. Das Stück von Ivan Calbérac ist eine zutiefst menschliche Komödie, die mit Wortwitz, mit Herz und Zorn mahnt, dass unser Leben einmalig und endlich ist. Monsieur Henri ist verwitwet und wird zunehmend verbitterter. Seine cholerischen Ausfälle bekommt vor allem sein Sohn Paul zu spüren. Der stellt den Vater vor die Wahl: Entweder, er nimmt jemanden in seiner Wohnung auf, der nach ihm schaut und ihm Gesellschaft leistet, oder er zieht in ein Altersheim. Studentin Constance stellt sich vor. Aus der Notgemeinschaft wird mit einigen Kapriolen eine Zweckgemeinschaft.

12. Christoph Nix kehrt nach Nordhausen zurück. Er war von 1994 bis 1999 Intendant des Theaters. Am Sonntag stellt er um 15 Uhr sein Buch „Der Aufstand oder Kongotopia“ im Theater im Anbau vor. Der Jurist, Theaterschaffende, Kulturpolitiker und Schriftsteller beendet mit „Kongotopia“ seine afrikanische Trilogie, die in Uganda (Muzungu), Togo (Lomé – Der Aufstand), Burundi und dem Kongo spielt.