Vor der Wahl in Nordhausen: AfD-Kandidat Prophet stellt sich den Bürgerfragen

Nordhausen. Der Nordhäuser Oberbürgermeisterkandidat Jörg Prophet (AfD) kommt nach Sundhausen. Er will dort sein Wahlprogramm vorstellen.

Der AfD-Kreisverband lädt am Samstag, 26. August, um 18 Uhr zu einem Bürgerdialog ins Dorfgemeinschaftshaus am Kirchplatz 1 in Sundhausen ein, kündigt Verbandssprecher Andreas Leupold an. Der Oberbürgermeisterkandidat der AfD, Jörg Prophet, will sein Wahlprogramm vorstellen und im Anschluss anfallende Fragen der anwesenden Bürger beantworten. Als Gast hat sich der Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (AfD) angekündigt.