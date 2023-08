Vor der Wahl in Nordhausen: SPD startet ihre heiße Phase mit Bundesprominenz

Nordhausen. Carsten Schneider (SPD) kommt nach Nordhausen. Er will Alexandra Rieger (SPD) bei ihrem Wahlkampf unterstützen. Rieger möchte Oberbürgermeisterin werden.

Die SPD-Oberbürgermeisterkandidatin Alexandra Rieger startet am Dienstag, 22. August, in die heiße Phase ihres Wahlkampfes. Ab 11.45 Uhr will sie mit dem Bundestagsabgeordneten und Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider (SPD), den Bürgern auf dem Rathausplatz Rede und Antwort stehen, kündigt Anika Gruner, Sprecherin des SPD-Kreisverbandes, an. Der Ostbeauftragte will noch weitere Termine wahrnehmen.