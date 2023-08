Vorfahrt für Oldtimer: Trecker, Schlepper und Co. können im Südharz bestaunt werden

Mackenrode. Die Leidenschaft für alte Trecker und andere historische landwirtschaftliche Fahrzeuge ist in den Dörfern im Kreis Nordhausen ungebrochen. Wann die Fans der Maschinen in Mackenrode auf ihre Kosten kommen:

Die Mackenröder Treckerfreunde laden zu ihrem traditionellen Treffen ein. Das Fest findet auf dem Schützenplatz in Mackenrode in der Schiedunger Straße statt. Am Samstag, dem 19. August, treffen ab 10 Uhr die Trecker ein und können von allen Besuchen bestaunt werden. Für die Kinder sind Ausfahrten ins Grüne vorgesehen. Den ganzen Tag gibt es Leckeres vom Grill und ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Der Verein freut sich auf viele Besucher, der Eintritt ist kostenlos.