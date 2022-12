Vorfahrt in Bleicherode missachtet: Unter Verletzten sind auch Kinder

Bleicherode. In Bleicherode missachtete eine 70 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt. Bei dem folgenden Unfall wurden sie und zwei Kinder verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Donnerstag in Bleicherode (Landkreis Nordhausen). Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 70-jährige Autofahrerin in der Nordhäuser Straße an einer Kreuzung die Vorfahrt eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau und zwei Kinder, die im anderen Auto mitfuhren, verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.