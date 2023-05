Zwei Autos kollidierten an einer Kreuzung in Nordhausen (Symbolbild).

Vorfahrtsfehler führt zu Kollision an Kreuzung in Nordhausen

Nordhausen In Nordhausen kam es am Samstag zu einem Unfall. An einer Kreuzung waren zwei Autos kollidiert.

Am Samstag gegen 14.20 Uhr wollte ein 43-Jährige mit ihrem Auto von der Sangerhäuser Straße nach rechts, auf den Taschenberg in Richtung Hallesche Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug eines 46-Jährigen, der den Taschenberg aus Richtung August-Bebel-Platz kommend in Richtung Hallesche Straße befuhr.

Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von 4.500 Euro. Die Feuerwehr kam aufgrund austretender Flüssigkeiten zum Einsatz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

