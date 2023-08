Vorfreude im Kreis Nordhausen: Heinz Rudolf Kunze kommt zu einem Konzert ganz in der Nähe

Kelbra. Ein Südharzer Ausflugstipp: Der Helme-Stausee wird demnächst zur Deutschrock-Bühne.

Der Sänger Heinz Rudolf Kunze kommt in den Südharz. Er gastiert am Sonnabend, 9. September, für ein Konzert unter freiem Himmel am Helme-Stausee in Kelbra. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf. Aber auch an der Abendkasse, verspricht die Veranstaltungsagentur. Kunze kommt nicht allein, sondern mit seiner Band. Seine unzähligen Ohrwurm-Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Mit Leib und Seele“, „Alles was sie will“ oder „Wenn du nicht wiederkommst“ machten ihn berühmt und zu einer der Koryphäen deutschsprachiger Rockmusik. Seit mehr als 40 Jahren rockt Kunze die Bühnen der Republik. Das aktuelle Programm, mit dem er am Stausee gastiert, sei ein „Potpourri alter Hits und neuer Meisterwerke“, wirbt die Agentur.