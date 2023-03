Überraschend viel los war kürzlich in und um die um die Rosenkirche in Elende.

Vorkonfirmanden schaffen in der Landgemeinde Bleicherode kreative Installation

Elende. Was die Jugendlichen gestaltet haben und bis wann die Installation wo genau in der Landgemeinde Bleicherode zu sehen ist.

Das Gotteshaus füllte sich schnell. Eltern, Geschwisterkinder und Gemeindekirchenratsmitglieder waren gekommen, um zu sehen, was die Vorkonfirmanden der Region auf die Beine gestellt hatten, teile Regina Englert für den Kirchenkreis Südharz mit. Sie kamen aus den Pfarrbereichen Bleicherode, Wipperdorf, Sollstedt und Niedergebra. Monatlich träfen sie sich einmal an verschiedenen Orten für ein paar Stunden, dieses Mal in Elende.

Mit drei Bildern der Bleicheröder Künstlerin Renate Aurin hätten sie die Zeit genutzt, um Stationen des Kreuzweges zu gestalten. Im Dorfgemeinschaftshaus seien sie kreativ geworden: malen, schreiben, kleben, hämmern, binden, dekorieren, Steine bewegen, diskutieren und zusammen frühstücken. Pfarrerin Annegret Steinke und Pfarrer Thomas Eichfeld hatten reichlich Material und Leckeres im Gepäck.

Das Ergebnis des Treffens war eine Andacht in der Rosenkirche und eine Installation, die bis Ostern dort zu sehen ist. Die Kirche ist ständig geöffnet. „Ein Besuch lohnt sich definitiv, allein der kreative Umgang der jungen Menschen mit diesem Thema ist beeindruckend“, findet Regina Englert vom Kirchenkreisd Südharz.