Vorstellungen im Nordhäuser Theater überbucht

Nordhausen. Für Musical-Revue und zwei Konzerte sind nun Zusatztermine angesetzt.

Weil das Theater auch unter 2G-Bedingungen und Maskenpflicht seine Zuschauerkapazitäten auf 50 Prozent beschränken muss, sind einige Vorstellungstermine in den nächsten Wochen überbucht. Die Theaterleitung hofft auf freiwillige Umbuchungen und bietet hierfür zusätzliche Vorstellungen an. Die Musical-Revue „A New York Christmas“ ist am 3. Dezember (19.30 Uhr), 4. Dezember (15 und 19.30 Uhr), 5. Dezember (18 Uhr), 19. Dezember (18 Uhr), 21. Dezember (19.30 Uhr) und am 23. Dezember (19.30 Uhr) überbucht. Zusatztermine angesetzt sind nun für den 5. Dezember (14.30 Uhr), 20. Dezember (15 Uhr), 21. Dezember (15 Uhr) und 22. Dezember (15 Uhr). Ebenfalls zu viele Zuschauer haben Karten für das Weihnachtskonzert am 11. Dezember (19.30 Uhr),. Deshalb wird dieses auch am 25. Dezember (14.30 Uhr) gegeben.

Das TuD-Kissenkonzert wird am 5. Dezember nicht nur wie geplant um 11 Uhr, sondern zudem um 9.30 Uhr stattfinden.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Umbuchungen nimmt der Kassen- und Besucherservice telefonisch unter Tel.: 03631/ 98 34 52 entgegen, ebenso via E-Mail: kasse@theater-nordhausen.de. Geöffnet ist die Theaterkasse Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18.30 Uhr sowie Samstag von 16 bis 18.30 Uhr.