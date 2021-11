Vortrag der Polizei in Nordhausen muss ausfallen

Nordhausen. Kreisvolkshochschule reagiert auf die momentan hohen Corona-Zahlen in der Region.

Nach Rücksprache mit der Landespolizeiinspektion verschiebt die Nordhäuser Kreisvolkshochschule (KVHS) aufgrund der aktuellen Infektionslage den am 23. November geplanten Vortrag zur Suchtprävention in den Mai 2022, teilt KVHS-Mitarbeiter Uwe Koch mit. Zusätzlich will Hauptkommissar Hartmut Speiser im Frühjahr 2022 auch einen Vortrag zum Thema „Trickbetrug – Wie kann man sich davor schützen?“ in der Kreisvolkshochschule anbieten.