Nordhausen. Ein Vortrag am Südharz-Klinikum will moderne Urologie als innovatives Fachgebiet vorstellen und bei Interessierten Ängste abbauen.

Vortrag zur Urologie: Fragen, die Viele nie zu stellen wagen

In Deutschland hat jeder siebte Patient ein Problem mit urologischem Hintergrund, darauf weist das Südharz-Klinikum in einer Mitteilung hin. Viele denken dabei an ältere Männer mit Prostataproblemen. Tatsächlich ist die moderne Urologie ein innovatives Fachgebiet mit vielen Neuerungen. Das Leistungsspektrum ist breitgefächert und steht auf einem hohen Niveau. Die Schwerpunkte liegen in der Behandlung gut- und bösartiger Erkrankungen des Urogenitalsystems. Eine Reihe von Problemen können heute rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Nach wie vor ist das mit zahreichen Vorurteilen oder Schamgefühlen verbunden. Viele scheuen sich oftmals vor einem Arztbesuch, obwohl sie bereits seit längerer Zeit Probleme haben.

Das Südharz-Klinikum will Interessierten nun helfen, dies alles besser zu verstehen und die unbegründeten Ängste abzubauen. Im Rahmen einer öffentlichen Vortragsreihe findet zu diesen Themen am Mittwoch, de 8. Janar, um 17 Uhr in der Kantine des Südharz-Klinikums ein kostenfreier Patientenvortrag statt. Beantwortet werden hierbei zehn Fragen, die mancher nie zu stellen gewagt hätte.