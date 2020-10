Vortragsreihe des Südharz-Klinikums in Nordhausengeht in achte Runde

Mit seiner Vortragsreihe setzt das Südharz-Klinikum in Nordhausen eine Tradition nun auch im achten Jahr fort. Bei dem Format werden vielfältige Gesundheitsthemen, wie Krankheitsbilder mit deren Früherkennung und Therapiemöglichkeiten, durch den jeweiligen Chefarzt oder einen anderen Experten des Krankenhauses anschaulich erklärt. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten für individuelle Fragen der Gäste zur Verfügung. Eigentlich schon für April geplant, musste die Vortragsreihe durch die Corona-Pandemie verschoben werden. Nun aber will das kommunale Klinikum am Mittwoch, 14. Oktober, einen Neustart wagen.

Die Mehrheit der Gäste kommt öfter zu den Vorträgen

Dass die Vorträge gut ankommen und Gesundheitsthemen die Region interessieren, zeigt sich laut Klinikleitung auch darin, dass die Mehrheit der Gäste schon mehrmals an einer Veranstaltung teilgenommen habe. Über 300 interessierte Zuschauer konnten beim Vortrag von Chefarzt Dr. Meik Lustermann im Rahmen der bundesweiten Herzwochen „Herz aus dem Takt“ gezählt werden.

Den Auftakt in diesem Jahr macht der Chefarzt des Institutes für Radiologie, Professor Dr. Ansgar Malich, mit dem Thema „Bildgebung beim Mammakarzinom und Formen der Sicherung“. Danach folgen bis zum Herbst kommenden Jahres neun weitere spannende Vorträge. Die Termine sind jeweils mittwochs um 17 Uhr in der Kantine des Hauses.

Fragebogen soll helfen, Qualität zu verbessern

Da das Klinikum daran interessiert ist, die Qualität der Veranstaltungen zu optimieren, werden Besucher dieses Jahr gebeten, mit Hilfe eines Fragebogens den Vortrag zu bewerten. Außerdem können die Zuschauenden anonym Angaben zu Alter, Geschlecht, Wohnort und Wunschthemen machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wegen des Hygienekonzeptes ist es notwendig, dass sich Teilnehmende ab einer Woche vor der Veranstaltung per E-Mail an marketing@shk-ndh.de oder per Telefon unter 03631/412 298 anmelden.