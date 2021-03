Vorwurf der Linken in Nordhausen: Landrat nutzt Pandemie für Wahlkampf, statt dem Einzelhandel zu helfen

Nordhausen. Linke-Kreistagsfraktion fordert einen Ausbau der Testkapazitäten im gesamten Landkreis Nordhausen und eine ernsthafte Öffnungsstrategie.

„Statt Wahlkampfgetöse sollten lieber Testkapazitäten ausgebaut werden“, fordert die Linke-Fraktion des Nordhäuser Kreistages.

In den vergangenen Wochen sei der Landkreis Nordhausen immer wieder medial im Gespräch, eine Modellregion für Öffnungsstrategien zu werden, beobachtet Linke-Fraktionschefin Heike Umbach. „Der Landkreis hat schon längere Zeit einen Inzidenzwert unter 100, tageweise fielen wir auch unter 50. Wir wären eigentlich prädestiniert für eine Modellregion“, meint sie.

„Aber anstatt nach einer Umsetzung und einer Lösung zu suchen beziehungsweise ernsthaft an dieser zu arbeiten, nutzt der Landrat die Pandemie lieber für seinen Wahlkampf“, ärgert sich Fraktionsvizechefin Carolin Roth. „Und leiden müssen darunter der Einzelhandel, die Gastronomie, der Kulturbereich und alle sonstigen von Schließungen betroffenen.“

„Wenn wir wirklich Modellregion werden wollen, damit wir wieder sinnvoll und sicher öffnen können, müssen die Testkapazitäten stark ausgebaut werden“, betont Heike Umbach. Es reiche nicht, „wenn ein Testbus mal für ein paar Stunden in einer Ortschaft steht“. Es müsse in allen Regionen des Landkreises möglich sein, sich auf kurzem Weg testen zu lassen, ohne dafür in die Kreisstadt fahren oder lange auf einen Termin warten zu müssen. Außerdem sei es notwendig, dass der Kleinkrieg zwischen Stadt und Landkreis Nordhausen endlich beendet wird, man nach einer gemeinsamen Strategie sucht und diese umsetzt. „Nur so können wir es auch zeitnah wieder ermöglichen, dass Öffnungen möglich sind und die geschlossenen Bereiche retten“, erklärt Heike Umbach. Das sei die Aufgabe des Landrates, „und der sollte er endlich auch nachkommen“.