Wäre nur anderes so ansteckend

Sicher, mit optimistischem Zukunftsblick leiten sich die Geschäfte leichter, als wenn das Glas stets halbleer ist. In Zeiten von Corona überrascht Jens Starks Zuversicht dennoch: Immerhin glaubt der Heringer Habau-Chef, dass das Virus die Wirtschaft langfristig auch beleben kann. Lieferengpässe von Medikamenten aus anderen Staaten könnten einen Bauboom von Produktionsstätten hier vor Ort auslösen, mutmaßt er.

Was ließe sich mit diesem Optimismus in der neuartigen Krankheit alles an Chancen erkennen, statt egoistisch Desinfektionsmittel aus dem Südharz-Klinikum zu stibitzen. Vieles im Land Versäumte ließe sich plötzlich nachholen: Passé wäre plötzlich die Mentalität, krank, aber trotzdem preußisch-pflichtbewusst auf Arbeit zu kriechen. Mehr Arbeitgeber würden Homeoffice-Modelle plötzlich ernsthaft verfolgen. Selbst der größte Schmutzfink dächte auch künftig häufiger ans Händewaschen. Ja, selbst über sein Einkaufsverhalten würde mancher kritischer nachdenken: Muss es wirklich die Paketlieferung aus China sein? Und nennen Sie mich altmodisch: Jetzt, wo alle Welt belastbare Gesundheitssysteme beschwört, ließe sich da nicht auch trefflich über bessere Löhne in der Pflege diskutieren?

Wäre Zuversicht doch genauso ansteckend wie Covid-19.