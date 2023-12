Wahl „Südharzer 2023“: Sie haben einen Sinn für Heimat und Historie

Appenrode 20 Kandidaten sind für die diesjährige Wahl nominiert. In Kurzportraits stellen wir zwei von ihnen vor: Ingmar Flohr und Andreas Heise.

Er sprüht vor Ideen, kann motivieren und mitreißen. So gelang es Ingmar Flohr (FDP) als Appenröder Ortsbürgermeister vor Jahren, den „Dorffunk“ in seinem Heimatort zu reaktivieren und in die überregionalen Schlagzeilen zu bringen. Dieses Jahr nun trommelte er fleißig und gewann Mitstreiter, um die Idee eines Wegs rund um die Kelle als wohl bemerkenswertestem Naturdenkmal im Landkreis umzusetzen.

Und: Ingmar Flohr schweißte ein Ellricher Team für die Thüringer Ortsmeisterschaft zusammen. Prompt schaffte es dieses ins Finale – und bescherte der Stadt so einen spannenden Wettkampf in ausgelassener Stimmung. Ein neues Ziel für sein Dorf hat er schon: Am Appenröder Sportplatz soll ein Erholungscampus entstehen.

Andreas Heise ist seit Jahren ehrenamtlicher Kreiswegewart. Foto: Marco Kneise

Ellrich. Andreas Heise kennen viele Südharzer als langjährigen Nordhäuser Marktmeister. Inzwischen gab er aus Altersgründen den Staffelstab ab – was aber nicht heißt, dass sich der Ellricher zur Ruhe setzt. Wie kaum ein anderer widmet er als Kreiswegewart seine Freizeit dem hiesigen Wanderwegenetz. Ehrenamtlich. Klar, dass er als solcher auch die Idee eines Pilgerwegs durch Nordhausen aktiv unterstützt.

In Ellrich gehört Andreas Heise zur Bürgerinitiative „Gegen das Vergessen“: Diese müht sich seit Jahren darum, das frühere Außenlager Juliushütte vom KZ Mittelbau-Dora am Bahnhof zum würdigen Gedenkort umzugestalten. Von Mai 1944 bis April 1945 waren hier mehrere Tausend Häftlinge unter erbärmlichsten Bedingungen untergebracht.