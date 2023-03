Wahlkampf in Heringen: Ein Dialog, ein kaputter Stuhl und 1500 Lehrer

Heringen. Der Bürgerdialog in Heringen bekommt kurz vor der Stichwahl prominente Unterstützung von Bodo Ramelow.

Obwohl es ausdrücklich keine Wahlkampfveranstaltung sondern der Auftakt einer Bürgerdialog-Reihe sein soll, ist jedem in Heringens Tafelstube klar, was das eigentliche Ziel ist. Besonders wenn die hiesige Linke eine Woche vor der Bürgermeister-Stichwahl einlädt und obendrein ihren erfolgreichsten Thüringer Politiker mit Polizeibegleitung in die Landgemeinde lotst. Und Ministerpräsident Bodo Ramelow, der betont, hier nicht in dieser Amtsfunktion aufzutauchen, sondern als Landtagsabgeordneter, gesellt sich zur besten Kaffeezeit am Sonntagnachmittag ins Heringer Schloss, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Bevor der Dialog startet, geht Linke-Kandidat Matthias Marquardt eben doch ein wenig auf Stimmenfang, wenn die Tafelstube schon mal mit mehr als 60 Leuten voll besetzt ist. Darunter fast alle Ortschaftsbürgermeister der Landgemeinde, der Landrat und Gegenkandidat Mathias Echtermeyer (BBGA). Dabei betont Marquardt, die Hauptthemen der Bürger in den vergangenen Wochen aufgenommen zu haben. Hierzu zählt der Radweg von Uthleben nach Sundhausen, der Straßenausbau und natürlich das heiß diskutierte Schloss, um dass man thematisch nicht herum käme. Dazu müsse man „weniger übereinander, dafür mehr miteinander reden“ und „aus dem Elfenbeinturm raus“.

Den wenigen Worten Marquardts folgen die Ausführungen des Ministerpräsidenten, der immer noch nur Landtagsabgeordneter bei seiner Stippvisite sein möchte, jedoch von seinen vielen Ausflügen und Erfahrungen als Landesvater berichtet. Bei alledem spannt Ramelow den Bogen von der Corona-Pandemie, die seiner Meinung nach den Wert der Dörfer gezeigt habe, über die Pleite der Tante-Emma-Läden, bei dem der Betreiber mit „gezinkten Karten“ gespielt haben soll, bis hin zu Schlössern, die Last und Chance zugleich sein können.

Um auf keinen Fall eine Gips-Debatte zu entfachen, berichtet der Landtagsabgeordnete Ramelow stattdessen von Schachtbau und wie stolz er war, als er vor Jahren bei einer Reise nach Hanoi dessen Logo auf einer Baustelle sah. Schlussendlich gibt er noch den Ratschlag, den Schwung des Wahlkampfes mitzunehmen, um die Landgemeinde voran zu bringen. Schließlich hätte sie das verdient.

Was den Bürgern auf der Seele brennt, fordert Marquardt anschließenden im Dialog ein. Der Forderung nach einer besseren Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr folgt ein Plädoyer von Ursula Thomas für das Heringer Schloss. Denn den Zwischenruf „das Heringer Schloss können sie haben“, kann sie so nicht stehen lassen.

Als jedoch ein Gast verlangt, endlich mehr Lehrer einzustellen, kann der Landtagsabgeordnete Ramelow nicht an sich halten und stellt klar: „Nennen sie mir Namen für 1500 Lehrer und ich stelle sie sofort ein“. Denn Problem an der ganzen Sache sei, dass man keine Lehrer in Thüringen finde.

Ehe der Nachmittag jedoch in eine gemütliche Kaffeerunde übergeht, bei der Fragen im Zwiegespräch geklärt werden, macht Landrat Matthias Jendricke (SPD) ungewollt auf sich aufmerksam, als dessen Stuhl beinahe auseinanderfällt. Zum Abschluss folgen Selfies und der Landtagsabgeordnete Bodo Ramelow fährt in seiner Limousine wieder davon.