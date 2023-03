Waldbaden in Neustadt: Wie man mit allen Sinnen die Natur spüren kann

Neustadt. Der Südharzer Naturpark hat am kommenden Wochenende ein ganz besonderes Angebot. Wer gern mal durch den Wald schlendern möchte, dem sei es empfohlen.

Die Mitarbeiter des Südharzer Naturparks laden am Sonntag, 26. März, in Neustadt zum Waldbaden ein. Die Teilnehmer können die Natur mit allen Sinnen erleben, erklärt Sachbearbeiterin Anja Apel. Kursleiterin ist Stefanie Tautz.

Die Tour startet um 11 Uhr am Haus des Gastes, Burgstraße 34a, und dauert zweieinhalb Stunden. Tautz zeigt, wie man den Wald auf achtsame Weise erkunden kann. Die Teilnehmer erfahren, was Waldbaden bedeutet und worin der gesundheitliche Nutzen besteht. Die 2,5-Kilometer-Strecke wird schlendernd und gemütlich zurückgelegt, so dass genügend Zeit ist, um in die Schönheit der Natur einzutauchen.

Anmeldung unter Telefon: 0151 / 42 09 26 32. Teilnahme kostet 15 Euro pro Person.