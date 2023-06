Waldbrand, Forst und Feuerwehr: : Ellrich und die Gemeinde Harztor bereiten sich auf den Ernstfall vor

Um auf Flächenbrände, so wie hier am 26. Juli 2019 zwischen Werna und Ellrich, vorbereitet zu sein. Trafen sich jüngst alle Akteure.

Harztor. Welche Themenfelder die Akteure aus Harztor und Ellrich zum Thema Waldbrand besprochen haben und welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden.

Zum Thema Waldbrand haben die Stadt Ellrich und die Gemeinde Harztor zusammen eine Arbeitssitzung durchgeführt. Eingeladen waren die flächenmäßig größten Waldbewirtschafter und der Landkreis als Träger des überörtlichen Brandschutzes. Sehr erfreut waren die Bürgermeister und Ortsbrandmeister über das große Interesse.

Das Thema Waldbrand rückt seit den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund. Um auf ein solches Szenario vorbereitet zu sein, bedarf es der Abstimmung aller Akteure.

Die Freiwilligen Feuerwehren haben in der Vergangenheit schon einiges an Ausstattung, speziell für Waldbrandeinsätze, erhalten. Auch die Forstbetriebe haben in der Vergangenheit schon Maßnahmen für den Ernstfall ergriffen.

Nach einer mehrstündigen konstruktiven Diskussion, wurden weitere Schritte einer konkreten Ausgestaltung vereinbart. Allen Akteuren ist bewusst, dass diese Problematik ein sehr umfangreiches Spektrum bedient. Löschwasser, Zuwegung, Kommunikation, Technik, um nur einiges zu nennen, sind die zu beleuchtenden Themenfelder. Weitere Treffen und das Erfassen des umfangreichen Waldgebietes wurden vereinbart.