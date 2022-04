Walpurgis für Kinder auf der Ebersburg

Hannelore Müller – als Hexe verkleidet – hofft, wie 2019 auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste bei der Kinderwalpurgis auf der Ebersburg begrüßen zu können.

Herrmannsacker. Wer am 30. April im schönsten Hexen- und Teufelskostüm auf der Ebersburg bei Herrmannsacker erscheint, bekommt einen Preis.

In einen Hexentanzplatz verwandelt sich die Ebersburg am 30. April. Dann wird von 14 bis etwa 17.30 Uhr Kinderwalpurgis gefeiert. Und natürlich sind auch Teufelchen willkommen. Für die besten Kostüme gibt es Preise, kündigt Hannelore Müller vom Mittelalterverein an.

Sie und ihre Mitstreiter haben keine Mühen gescheut, um den Gästen schöne Stunden zu bescheren: „Hexzentra Burgi“ wird Hexengeschichten erzählen. Zudem können die Kinder auch eine Geschichte selbst erfinden und mit Fingerpuppen mitspielen. Wer mag, kann sich bei mittelalterlichen Spielen ausprobieren. Angeboten werden herrliche „Jungfernkränze“, handgefertigte Teufelchen und Fledermäuse, schöne Filztaschen und natürlich süße Leckereien sowie Steaks und Bratwürste vom Grill.

Das obligatorische Feuer wird nur so groß sein, dass die Kinder darin ihr Stockbrot backen können. „Das ist natürlich ganz besonderes ’Zauberstockbrot’“, so Müller. Sie bittet eindringlich darum, nur zu Fuß auf die Burg zu kommen. Auch sollten weder Essen noch Getränke mitgebracht werden – der Verein ist auf die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Dinge angewiesen, um die Burg zu erhalten. Dafür muss für die Kinderwalpurgis niemand Eintritt zahlen. Schutzmasken sollten mitgebracht werden.