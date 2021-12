Wanderausstellung zur Artenvielfalt in Sundhausen eröffnet

Sundhausen. Bilderschau ist täglich im Scheunenhof zu sehen. Auch Geländemodell wird dort gezeigt.

Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser (LPV) freut sich, einen weiteren Meilenstein im Rahmen seines Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ präsentieren zu können. So wurde vor Kurzem die Wanderausstellung „Hotspot Gipskarst Südharz“ durch den Vorstandsvorsitzenden des LPV, Egon Primas, und die Projektleiterin Heike Stolle im Gebäude des Scheunenhofs im Nordhäuser Ortsteil Sundhausen feierlich eröffnet.

„Die Ausstellung gewährt kurzweilige Einblicke in Besonderheiten der Geologie und Biologie, verschiedene Lebensräume und Nutzungsformen der wertvollen Kulturlandschaft in der Südharzer Gipskarstregion“, teilt LPV-Sprecherin Silke Staubitz mit.

Das im Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ geförderte Hotspot-Projekt möchte damit die Menschen für die Schönheit, die ökologische Bedeutung und auch die Herausforderungen zum Erhalt der einzigartigen Landschaft interessieren und sensibilisieren. Großformatige Bildtafeln, Kurzfilme und Diashows zum Gipskarst Südharz und seiner Artenvielfalt illustrieren die gut verständlichen Texte.

Das Geländemodell eines Ausschnitts aus der Südharzer Gipskarstlandschaft komplettiert die Ausstellung. Die Wanderausstellung kann aktuell im Scheunenhof jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr besichtigt werden.

In Zukunft soll die Ausstellung durch das Projektgebiet sowie darüber hinaus „wandern“. Öffentliche Einrichtungen, die Interesse haben, die Ausstellung zu zeigen, erhalten beim Hotspot-Team des LPV unter Telefon: 03631/4966978 oder per E-Mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de Auskunft.

Das Projekt „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ wird durch das Bundesamt für Naturschutz sowie durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, die Stiftung Naturschutz Thüringen und den Landkreis Nordhausen gefördert.