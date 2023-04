Wandern mit der Kräuterfrau im Landkreis Nordhausen

Sigrun Grahl aus Neustadt nimmt Interessierte am 23. April mit auf eine Frühlingskräuterwanderung.

Neustadt. Sigrun Grahl aus Neustadt nimmt Interessierte am 23. April mit auf eine Frühlingskräuterwanderung. Was die Teilnehmer erwartet.

Zu einer Frühlingskräuterwanderung mit Sigrun Grahl wird am Sonntag, 23. April, um 10 Uhr nach Neustadt eingeladen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Wiesenplatz. Teilnehmer lernen, die wichtigsten essbaren Frühlingswildkräuter zu erkennen und unter Anleitung der Kräuterfrau selbst zu sammeln. Gemeinsam werden am Grillplatz „Zapfkuhle“ die Kräuter zu Aufstrichen verarbeitet und verkostet. Für die Wanderung wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro pro Person erbeten.