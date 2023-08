War das denn schon alles?

Helena Heß über sechs Wochen Ferien, die zu kurz waren.

Der letzte Tag der Sommerferien ist immer der schlimmste. Der Schulranzen muss wieder aus der Ecke des Zimmers geholt werden, in welche man ihn am letzten Schultag voller Vorfreude auf Sommer, Sonne, Ferienzeit geworfen hatte. Angestrengt wird überlegt, was man am ersten Schultag alles mitbringen muss. Und wem plötzlich bewusst wird, dass er am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss, der weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt. Und das, nachdem man sechs Wochen lang jeden Tag gemütlich ausschlafen konnte! Doch waren das überhaupt sechs Wochen? Oder lügt der Kalender?

Vergehen auch die Ferien wie im Fluge, so fließt die Zeit dazwischen nur zäh dahin. Sechs Wochen Ferien und sechs Tage Unterricht scheinen ungefähr dieselbe Zeit zu sein. Und denkt man erst wieder an den vielen Stress mit den Hausaufgaben und den Klassenarbeiten, möchte man am liebsten die Herbstferien vorziehen. Kopfschüttelnd blicken daher die Älteren auf die kleinen Geschwister, die nicht in den Kindergarten, sondern auch mit in die Schule möchten. Wenn die nur wüssten...