Warten auf das Zorge-Phantom

Jens Feuerriegel weiß, wie lang sechs Wochen sein können.

Einen trifft es immer. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. In allen lokalen Redaktionsstuben dieses Landes. Und dieser eine ist jener arme Zeitungsschreiber, der die kompletten Sommerferien durcharbeiten muss. In den meisten Fällen trifft es den alten Kollegen, der keine schulpflichtigen Kinder mehr hat und demzufolge auch keine glaubhaften Argumente in der alljährlichen Urlaubsplanung, um diesem Schicksal aus dem Weg gehen zu können.

Wenn Journalisten behaupten, es gäbe kein Sommerloch. Dann waren die noch nie in der Rolle dieses Ferien-Durcharbeiters.

Nur wer als Reporter die Urlaubszeit im Juli und August ununterbrochen in den Redaktionsräumen verbracht hat, weiß, wie oft Recherchen versanden, Anrufe echolos verhallen und Anfragen unbeantwortet bleiben, weil die erhofften Gesprächspartner an irgendeiner Strandbar Cocktails schlürfen – statt sich um die Südharzer Probleme zu kümmern.

Das ist dann der Moment, in dem ein durch Nohra spazierender Ochse ganz groß rauskommen kann. Glücklich sind alle Kollegen, wenn ihnen Geschichten in den Schoß fallen, die das Potenzial zum Fortsetzungsroman haben. Zum Beispiel über die aufwendige Suche nach einem Krokodil, das jemand in der Wipper gesehen haben will.

Auf das Phantom der Zorge warten wir wohl wieder vergeblich.