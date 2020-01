Das beliebte Handwerkercamp des Kinder-Kirchen-Ladens (KILA) findet nach 20 Jahren nicht mehr in Hoheneiche sondern in Bergwitz statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warum das beliebte Handwerkercamp umzieht

Nach über 20 Jahren Handwerkercamp in Hoheneiche wechselt der Kinder-Kirchen-Laden (KILA) den Austragungsort für sein beliebtes Sommercamp für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. „Statt nach Hoheneiche im Thüringer Wald wird in Zukunft in Bergwitz bei Wittenberg gecampt“, erklärt Gemeindepädagoge Frank Tuschy und verweist auf die neun Tage vom 1. bis 9. August diesen Jahres.

Umgestaltetes Camp in Hoheneiche nicht mehr geeignet

Für den Ortswechsel gibt es laut Tuschy gleich mehrere Gründe. Der wichtigste sei die Tatsache, dass der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) beschlossen hat, das Camp in Hoheneiche komplett auf Bauwagen als Unterkunft für die Kinder umzustellen. „In diesen Bauwagen gibt es nur sechs Betten und das ist einfach zu wenig für eine Kindergruppe die von jeweils zwei Jugendlichen betreut wird“, so der Gemeindepädagoge. Ein weiterer Grund seien die ständig steigenden Kosten für die Teilnehmer, die in diesem Jahr die 200-Euro-Marke erreicht hätten. „Für Bergwitz spricht zudem ein schöner Badesee mit klarem Wasser, der nur fünf Minuten von unserem Camp entfernt ist“. Übernachten werden die acht bis 12-jährigen Teilnehmer in Zeltgruppen zu je acht Kindern und zwei jugendlichen Mitarbeitern. Auch Familien können sich weiterhin am Handwerkercamp beteiligen. Für sie und alle anderen Erwachsenen gibt es die Möglichkeiten in Bungalows unterzukommen, die zum Camp Gelände gehören.

Anderer Ort, gewohntes Programm

Alle typischen Camp-Bestandteile, die sich in Hoheneiche entwickelt haben, können auch in Bergwitz umgesetzt werden. Geprägt wird das Camp daher durch das tägliche Theaterstück, die Bibelgespräche, täglich wechselnde Handwerksangebote, Camplieder und Abendandachten wie in Taize. Auch Wasserolympiade, Geländespiel, Hitparade, und Lagerfeuer wird es weiter geben. Wenn es mal länger regnen sollte, kann auch das alte Kino, das sich auf dem Camp-Gelände befindet, in Betrieb genommen werden. Zudem sei die Entfernung von Nordhausen nach Bergwitz sogar ein wenig kürzer als bisher nach Hoheneiche, berichtet Frank Tuschy.

Anmelden kann man seine Kinder im KILA oder im Gemeindebüro. Auch im ökumenischen Kindergarten werden Anmeldezettel ausliegen. Die Kosten liegen weiterhin bei 190 Euro pro Kind wobei die Teilnahme von Kindern nicht an fehlendem Geld scheitern soll, verspricht Gemeindepädagoge Frank Tuschy.

Weiter Infos auf der Homepage des KILA unter: www.kinder-kirchen-laden.de