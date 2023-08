Warum eine Krankenkasse Gesichter aus Nordhausen sucht

Nordhausen. Die Krankenkasse DAK sucht auch in Nordhausen für einen Wettbewerb gezielt Projekte und Initiativen, die etwas für Kinder und Jugendliche tun. Die Teilnahme lohnt sich.

Die Pandemie und aktuelle Krisen haben bei Kindern und Jugendlichen körperliche und psychische Spuren hinterlassen. Vor allem sozial benachteiligten Schulkindern geht es schlechter als Gleichaltrigen aus gut gestellten Familien. Das zeigen Studien der DAK-Gesundheit und andere Reporte.

Deshalb suche die Krankenkasse auch in Nordhausen bei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ gezielt Projekte, die die Situation der Kinder und Jugendlichen positiv verändern, so Andrea Fischer, Leiterin des Servicezentrums in der Rolandstadt. Eine Bewerbung ist noch bis zum 15. September möglich.

Die drei erstplatzierten Projekte sind mit Geldpreisen dotiert

Bei dem Wettbewerb können sich 2023 bereits zum dritten Mal Menschen, ehrenamtliche Projekte und Initiativen bewerben, die im Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention aktiv sind und sich so für ein gesundes Miteinander einsetzen. Nach dem Einsendeschluss ermittelt eine Jury in Thüringen die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Diese gewinnen jeweils 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 300 Euro (Platz 3). Danach kommen die erstplatzierten Projekte aller Bundesländer in die Endausscheidung.

Anmelden unter www.dak.de/gesichter